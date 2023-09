Due giorni alla scoperta dell’Università per Stranieri: l’appuntamento dedicato alle future matricole

Quando si varca la soglia di palazzo Gallenga, sembra quasi di aver oltrepassato una porta spazio tempo, improvvisamente ci si ritrova in un’altra epoca, in un mondo nuovo.

Le porte dell’Università per Stranieri di Perugia sono sempre aperte e pronte ad accogliere e, nelle giornate di mercoledì 13 e di mercoledì 20 settembre, le future matricole potranno vivere un’esperienza all’interno dell'ateneo per conoscere le opportunità formative e le carriere internazionali.



L’Orienta Days Unistrapg offre dunque un’opportunità di orientamento per sapere di più sulle carriere ma anche per ricevere informazioni relative alle ricchezze culturali di Perugia e dintorni.

In questo contesto i futuri studenti avranno la possibilità di familiarizzare con l’Ateneo, ottenendo informazioni dettagliate sulle modalità di immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale direttamente dallo staff del Servizio Orientamento. Il team, supportato da studenti senior e docenti dell’Ateneo, sarà a disposizione per ricevimenti e consulenze one-to-one dalle ore 10.00 alle 14.00.

Il programma della giornata sarà arricchito da una visita guidata del Campus universitario, in programma alle 15:00. Questo tour rappresenta una perfetta occasione per scoprire i servizi e le strutture dell’Ateneo, dai laboratori alle biblioteche, dagli spazi verdi alle aule studenti, permettendo ai partecipanti di immergersi totalmente nell'ambiente accademico che caratterizza l’Università per Stranieri di Perugia. Il punto di ritrovo per la visita è fissato a Palazzo Gallenga, piano -1, da dove si partirà per un tour a piedi alla scoperta delle bellezze e delle opportunità che l’Università ha da offrire.