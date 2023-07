Università per Stranieri di Perugia: il master per insegnare la lingua italiana

Nuove opportunità in ambito accademico. Il “Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna” proposto dall’Università per Stranieri di Perugia è finalizzato non solo a specializzare i laureati italiani e stranieri nell’insegnamento della lingua italiana, vuole anche formare personale docente di qualsiasi area disciplinare, negli ambiti dell’interculturalità e dell’apprendimento insegnamento dell’italiano lingua non materna, fornendo conoscenze teoriche, linguistico-culturali, e sviluppando capacità operative.

Per presentare la candidatura c’è tempo fino al 6 settembre del 2023 e c’è inoltre una novità per i dipendenti pubblici. Come si legge nella nota dell’Università, sono infatti ammesse 4 iscrizioni a favore di studenti “dipendenti pubblici”, in possesso dei requisiti di ammissione. Le domande saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di arrivo ed è fissata una decurtazione pari al 50% della quota di iscrizione a carico del candidato.