La Fondazione Todini premia gli studenti: la consegna delle borse di studio

La consegna delle borse di studio conferite dalla nuova Fondazione Todini Ets, presieduta da Luisa Todini, rinnova l’appuntamento annuale che da 37 anni viene sostenuto per valorizzare i talenti dei migliori studenti tuderti. La prima Borsa di studio viene conferita nel 1986 e, con l’appuntamento del 14 marzo, avrà erogato 400 premi agli studenti più meritevoli, tra licei e istituti tecnici. “Valorizziamo i talenti – ha commentato Luisa Todini – continuando l’opera di promozione sociale iniziata da mio padre Franco Todini”.

A gennaio 2024 nasce la Fondazione Todini ETS dalla volontà della dottoressa Luisa Todini insieme alla figlia Olimpia Josi Todini per continuare l’opera sociale, tramite premi di studio ampliando le proprie attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ispirandosi ai valori umani e civili dell’Ingegnere Franco Todini per conservare in modo duraturo la sua eredità morale a beneficio della collettività.

La cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli delle scuole superiori tuderti che si sono diplomati negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 si terrà giovedì 14 marzo alle 10 al cinema teatro Nido dell’Aquila a Todi. Alla premiazione partecipano, oltre a Luisa Todini, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Olivero e la delegata del Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria Silvia Mercuri.

Ai giovani diplomati, un concreto aiuto per affrontare la loro futura carriera universitaria. Al termine della cerimonia, sarà proiettato il film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, che affronta tematiche sociali passate ma di grande attualità per riflettere, pensare e sognare.