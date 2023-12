Come diventare Tutor online all’Università per Stranieri

All’Università per Stranieri è aperto il bando per iscriversi al Corso di Alta Formazione in Tutoring online, percorso progettato per lo sviluppo delle professionalità necessarie a sostenere e facilitare i percorsi formativi in rete, sempre più richiesti anche nell’ambito degli iter abilitanti per insegnanti.

La domanda di ammissione per il corso, giunto alla quarta edizione, può essere presentata entro il 15 gennaio 2024.

Il corso forma una figura professionale in grado di gestire, progettare e supportare la didattica a distanza, usando risorse e strumenti digitali adeguati. Il Tutor online infatti può lavorare sia come collaboratore dei docenti sia come progettista autonomo di percorsi e valutazioni online.

Per iscriversi sono richieste competenze disciplinari e requisiti specifici per i percorsi abilitanti per i professori.