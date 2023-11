Gesenu e la comunicazione green: incontro con gli studenti della Scuola di Giornalismo di Perugia

Un approfondimento sulle buone pratiche ambientali del Gruppo Gesenu è stato presentato dal Consigliere Delegato Luciano Piacenti agli studenti della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia in questo mercoledì 22 novembre.

L’incontro, rivolto ai futuri professionisti dell’informazione e della comunicazione, si inserisce nell’ambito dell'impegno di Gesenu per diffondere una corretta coscienza e conoscenza delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti.

Piacenti ha illustrato le attività e i progetti di Gesenu, che hanno come obiettivo la sostenibilità ambientale, come la redazione del bilancio di sostenibilità che rendiconta gli impatti non finanziari dell’azienda sul territorio e sui suoi stakeholder e le iniziative di didattica ed educazione ambientale che coinvolgono da oltre 30 anni le scuole e i cittadini.

Il Consigliere Delegato ha inoltre sottolineato anche la trasparenza che caratterizza il quotidiano operare di Gesenu, un valore fondamentale per la comunicazione green.

Infine, l’accento è stato posto sul primo corso di formazione per giornalisti su tematiche legate all’informazione ambientale accreditato dall’Ordine dei Giornalisti Umbria, organizzato da Gesenu nel 2019 dal titolo: “Come trovare e verificare contenuti online in ambito ambientale”, lasciando così ai giovani futuri professionisti delle linee guida da seguire nella conduzione del loro lavoro in ambito ambientale.

Il Consigliere Delegato di Gesenu e la Direttrice della Scuola Maria Concetta Mattei hanno annunciato anche l’erogazione, da parte di GSA Gestione Servizi Aziendali, società appartenente al Gruppo Gesenu specializzata in comunicazione e formazione, di una borsa di studio per uno studente e una studentessa che quest’anno concludono la loro formazione.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di approfondimento sulle tematiche ambientali e sul ruolo di Gesenu nella salvaguardia del territorio.