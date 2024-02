Cocchi Aosta a tutta musica: le lezioni dell’indirizzo musicale anche nella sede di Fratta Todina

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta di Todi si rafforza e si struttura ulteriormente nella sede di Fratta Todina. Il collegio dei docenti, nella seduta del 23 febbraio scorso, ha infatti stabilito che sia le lezioni individuali che quelle di teoria e musica di insieme dell’indirizzo musicale si terranno anche nella sede di Fratta Todina.

La decisione è stata dettata dalla necessità di garantire anche ai ragazzi di Fratta Todina e Montecastello di Vibio la possibilità di frequentare sia le lezioni individuali che quelle collettive di musica di insieme nel plesso dove frequentano le lezioni mattutine, garantendo così condizioni di equità a tutti i ragazzi della Cocchi Aosta.

“L’amore tra la musica e gli alunni del plesso di Fratta Todina – spiega la direzione della Cocchi Aosta in una nota - è un carattere distintivo di questa piccola realtà insieme alla capacità di includere tutti e garantire allo stesso tempo risultati di apprendimento elevati rispetto a tante altre realtà del circondario”.

I dieci ragazzi del plesso di Fratta che attualmente seguono l’indirizzo musicale, continuano infatti a distinguersi per il loro impegno e il loro talento. Messo alle spalle il partenariato strategico Erasmus che li ha portati, insieme ai loro compagni musicisti della Cocchi Aosta, a girare il mondo, ora hanno una nuova sfida davanti a loro: essere parte attiva e responsabile della Cocchi Aosta Fratta Band, che sarà già operativa nel secondo quadrimestre di questo anno scolastico.

“La Cocchi Aosta Fratta Band – prosegue la nota - non sarà di certo una realtà isolata rispetto alle orchestre junior e senior e alla rock band di istituto già attive nella sede di Todi, dato che tutte queste realtà si integreranno e interagiranno nei momenti più significativi della vita dell’istituto, ricca di eventi e momenti di apprendimento significativo”.

E per il prossimo anno sono previsti numeri in crescita per l'indirizzo musicale di Fratta Todina viste le numerose domande pervenute di iscrizioni alla classe prima.

Ma non finisce qui. Per chi volesse, c’è ancora in tempo per chiedere l’iscrizione all’indirizzo musicale e se non si è già iscritti alla Cocchi Aosta. Presso la sede di Todi della scuola secondaria di primo grado Cocchi Aosta, sabato 2 marzo, alle 9.30 si terrà infatti la sessione suppletiva delle prove orientativo attitudinale. È possibile prenotarsi attraverso il link.