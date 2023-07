Università per Stranieri di Perugia: nuovo bando per sostenere i costi dell’affitto degli studenti fuori sede

Essere uno studente fuori sede non è mai semplice e le spese dell’affitto sono spesso una spada di Damocle sulla testa.

La nuova borsa di studio dell’Università per Stranieri di Perugia è rivolta proprio a studentesse e studenti che hanno stipulato un contratto di locazione in un comune diverso da quello di residenza nel 2023. I destinatari dovranno essere iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato per l’anno accademico 2022/23 dell’UniStra.

Prerogativa per la richiesta della borsa di studio è quella di avere un ISEE valido, che non superi i 20.000 euro. Come si legge nella nota dell’UniStra: “Purtroppo, questo contributo non può essere combinato con la borsa di studio regionale come studenti fuori sede, né con altri contributi o rimborsi per l’alloggio riconosciuti da altri enti nel 2023”.

La domanda potrà essere presentata online a partire dal 10 luglio all’8 agosto 2023, utilizzando la propria area riservata ESSE3 web.

BANDO CONTRIBUTO PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA SOSTENUTE DAGLI STUDENTI FUORI SEDE PER L’ANNO 2023