Università di Perugia: corso di formazione in materia ambientale e recupero circolare

L’Università di Perugia annuncia la nuova possibilità di formazione post laurea “Biowaste Valorization and Circular Economy” in programma presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di UniPg.

Il Corso di formazione permanente e continua, del Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia ambientale istituito con Convenzione tra l’Università di Perugia e ARPA Umbria, unisce diversi indirizzi tecnico-scientifici per una rivalorizzazione di biomasse in ottica di recupero circolare.

Come riportato nella nota dell’Unipg: “L’integrazione di discipline differenti mira ad offrire una visione aggiornata e originale su temi, il cui filo comune è la prospettiva di utilizzo in nuove catene di prodotto/processo, ad alto valore aggiunto, industrialmente sostenibili e ambientalmente non impattanti”.

“Biowaste Valorization and Circular Economy”, della durata di 1 mese, vuole fornire conoscenze teoriche e l’approccio pratico riguardanti la gestione sostenibile di sottoprodotti e biomasse di scarto, per la costruzione di filiere innovative.

È rivolto a diplomati e, in via prioritaria, a laureati di primo livello di qualunque classe di laurea e rappresenta una risorsa per professionisti ed operatori.

“Le conoscenze e le capacità teorico e pratiche che saranno acquisite al termine del corso, prevedono l'approfondimento del piano d'azione europeo per l'economia circolare, le possibilità di recupero, riciclo e valorizzazione di scarti e prodotti organici a fine vita per la rigenerazione dei suoli, la preparazione di prodotti farmaceutici, nutraceutici e cosmetici, tecniche di fitorimedio e plastificazione, analisi di casi studio riportati da aziende, con relativa valutazione dell'impatto ambientale” si legge nella nota.

Il corso è aperto ad un numero massimo di 25 partecipanti, di cui 7 già individuati con la precedente procedura concorsuale rivolta a soggetti in possesso di laurea di primo livello. Pertanto, per la presente procedura concorsuale, rivolta a candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando, sono disponibili 18 posti.

Il numero minimo di partecipanti è di 12. È prevista l’erogazione di 12 borse di studio da parte di Arpa Umbria, a totale copertura del contributo di iscrizione pari a euro 300.