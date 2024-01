Università di Perugia: aperte le iscrizioni per le lauree magistrali

L’Università di Perugia offre una vasta gamma di opportunità formative per chi vuole proseguire gli studi dopo la laurea triennale.

C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per iscriversi a uno dei 45 corsi di laurea magistrale disponibili. Si tratta di percorsi formativi di alto livello, che coprono le principali aree del sapere.

I corsi di laurea magistrale di UniPg si caratterizzano per la loro eccellenza didattica, la loro apertura internazionale e la loro rilevanza professionale. Infatti, sette corsi sono erogati completamente in inglese, molti prevedono insegnamenti in lingua straniera e circa la metà dei corsi offre la possibilità di conseguire un doppio titolo di laurea.

Sono in essere 476 accordi Erasmus e 192 accordi di cooperazione internazionale, che garantiscono a studentesse e studenti dell’Ateneo perugino la possibilità di fare un’esperienza di studio in un’università straniera avendo piena equipollenza di esami e piani di studio.

Inoltre, i corsi sono pensati per sviluppare competenze professionali richieste dal mondo del lavoro e per facilitare l’occupazione dei laureati.