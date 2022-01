PERUGIA Tris d’assi alla Penna. Mostre di altissimo appeal fanno il pieno di visitatori

Tris d’assi alla Penna. Mostre di altissimo appeal fanno il pieno di visitatori. Il Museo Civico è sede di tre eventi di notevole livello. La mostra su Raffaello meraviglia non solo per la qualità delle opere, ma per la forza “generativa” del genio urbinate, in grado di ispirare artisti di tutti i tempi [LA GRANDE BELLEZZA Alla Penna in viaggio dentro Raffaello in 99 passi. Una mostra che non teme confronti (perugiatoday.it)]. Straordinaria anche la mostra di Franco Venanti, la cui produzione si squaderna con una prospettiva storico-estetica di rango che si dipana per molti decenni [Mostra di Venanti alla Penna. Atto d’amore reciproco, fedele, indefettibile. Con la città di Perugia e col suo geist (perugiatoday.it)].



In mostra anche una vasta serie di opere letterarie di/su Venanti. Circostanza che conferma la prospettiva di un artista meritatamente assurto a simbolo dell’arte e del genio perugini. Da ieri è in atto anche la mostra che propone l’opera di quattro fotografi sull’immaginario dantesco [INVIATO CITTADINO Perugia, quando la selva oscura si trasforma in immaginario fotografico (perugiatoday.it)].

Niente inaugurazione, causa le note ragioni di carattere sanitario, ma un buon numero di visitatori. Musica per le orecchie del validissimo staff dell’Assessorato alla Cultura e grossa gratificazione personale per Leonardo Varasano, reduce dall’infezione da covid, ma rientrato in ballo da ieri con rinnovato entusiasmo. Abbiamo visitato le tre mostre dandone conto ai nostri lettori. Ora ci piace sottolineare come le iniziative abbiano riscosso successo. Segnalando il fatto che sono ancora visitabili.