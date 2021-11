LA GRANDE BELLEZZA Alla Penna in viaggio dentro Raffaello in 99 passi. Una mostra che non teme confronti

Alla Penna, fino al 16 gennaio, un viaggio dentro Raffaello in 99 passi: “Fortuna e mito di Raffaello in Umbria”. Una mostra che non teme confronti, nemmeno con quella delle Scuderie del Quirinale, pure organizzata da soggetti di rango come la Galleria Borghese, i Musei Vaticani e il Parco archeologico del Colosseo. Ottime l’intuizione e l’organizzazione, eccellente la direzione di Francesco Federico Mancini, qualificate le collaborazioni. “Perugia – ha ricordato l’Assessore Leonardo Varasano – ha un legame speciale con Raffaello”. E non si tratta di un’affermazione revanscistica o peregrina. Va ricordato, infatti, che Raffaello fu allievo di Pietro Perugino e nel Capoluogo umbro realizzò mirabili opere, la maggior parte delle quali, per le vicissitudini della storia, è approdata e conservata altrove.

Ma cosa c’è in mostra?

Un percorso straordinario che dell’Urbinate racconta la fortuna attraverso i secoli. E ne ripercorre ispirazioni, impulsi generativi, seduzioni. Alla Penna si possono ammirare dipinti, incisioni, disegni e ceramiche dal Cinquecento al Novecento. Una mappa di testimonianze visive dei numerosi documenti letterari e di storia della critica. Una formidabile valenza didattica. Il percorso è illuminato da una serie di pannelli esplicativi, rappresentativi del contenuto di ciascuna delle dieci sale. Basta leggere e poi, step by step, raccogliere suggestioni artistiche, storiche, culturali. Non in chiave meramente pedagogica, ma in una prospettiva significativamente informativa e critica. Una panoramica vasta e approfondita, ma anche di ampia e “democratica” accessibilità.

Cosa ci hanno rapinato.

A Perugia, Raffaello lasciò capolavori come la Pala Colonna, la Pala Oddi, la Madonna Conestabile, la pala Ansidei, il Trasporto Borghese e l’Incoronazione di Monteluce (di cui ha realizzato il disegno progettuale). Ci hanno preso tutto, o quasi. Resta però l’affresco della Cappella di San Severo, eseguito su commissione dei monaci camaldolesi intorno al 1505. Il resto fu oggetto di vendita (collezionismo privato il Trasporto Borghese e la Pala Colonna). E poi ci pensò la “gallica” rapina a fare strame di un capitale artistico ineguagliabile. Senza dimenticare la Madonna Conestabile, oggi all’Hermitage di San Pietroburgo.

Il fascino dell’Urbinate.

La logica della mostra e il suo filo rosso sono quelli di puntare sui riflessi che il segmento artistico del Raffaello umbro ha esercitato su pittori, incisori, maestri del vetro, ceramisti, miniaturisti, i quali hanno fedelmente tradotto le sue opere fornendo non solo banali copie, ma anche un’originale interpretazione. Ne esce uno spaccato di forte suggestione. Che dimostra come la forza generativa del genio urbinate abbia impregnato i cuori, i pennelli, il bulino, le spatole di tanti artisti sensibili e tecnicamente dotati.

Un catalogo esemplare.

Un prodotto editoriale di grande classe accompagna la mostra a futura memoria. Saggi di Mancini e del gruppo coinvolto nell’operazione costituiscono un solido riferimento scientifico. Anche sul piano iconografico gli esiti sono straordinari, per qualità di riproduzione. Un’operazione ammirevole, di cui andare orgogliosi. Come amanti dell’arte e della cultura. Come perugini.