Percorso poetico perugino in 100 passi” di Claudio Spinelli agli Arconi

Domani, giovedì 20 aprile, alle 17, alla Biblioteca degli Arconi, si presenta il “Percorso poetico perugino in 100 passi” di Claudio Spinelli. Una selezione di testi di carattere lirico e intimista, usciti dalla penna vagabonda del massimo poeta nella lingua del Grifo.

Del libro, già recensito nella rubrica LETTI PER VOI [LETTI PER VOI Sandro Allegrini, ‘Spinelli lirico. Percorso poetico perugino in 100 passi’], parleranno l’assessore Leonardo Varasano e l’autore Sandro Allegrini. Presente Martina Galli in rappresentanza di Morlacchi editore. Letture interpretate degli attori Fabiola Marchesi, Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti.

Il volume è preceduto da una nota di Varasano, dal titolo, “Un ventennale da celebrare”. Il libro è infatti uscito nella ricorrenza dei venti anni dalla morte del poeta.

Segue un corposo saggio del curatore che declina le ragioni, le finalità, le caratteristiche di questa preziosa silloge molto attesa e che gode di un consenso ampio e generalizzato. Da parte dei familiari del poeta, non meno che dai numerosi lettori ed estimatori della pagina spinelliana.

Il volume – come declina il titolo – raccoglie cento poesie ricomprese nelle sezioni: la città, l’amore, la famiglia, la poesia, i personaggi, la riflessione esistenziale, il paesaggio e la natura.

Venti poesie, tramite il codice QR, possono essere ascoltate nella lettura interpretata di Leandro Corbucci.

Le tavole, opera della pittrice perugina Serena Cavallini, raccontano – attraverso disegni e incisioni – scorci della città e propongono ritratti del padre Dante, della madre Concetta e del poeta effigiato in copertina. Oltre a immagini del patrimonio storico-architettonico della Vetusta.