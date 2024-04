Per "Artemisia" al Sanfra arriva Daniela Pes. Data zero a Perugia per la cantautrice sarda

Sarà l’auditorium San Francesco al Prato di Perugia a ospitare il prossimo 20 maggio alle 21, nell’ambito del format “Artemisia – donne di scena” della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia, la data zero del nuovo tour della musicista e cantautrice sarda Daniela Pes in occasione della pubblicazione del suo album d’esordio “Spira”.

Prodotto da Iosonouncane e anticipato da “Carme”, è uscito per l’etichetta Tanca Records il 14 aprile “Spira”, primo album della cantante, strumentista e musicista elettronica, già vincitrice nel 2017 del prestigioso premio Andrea Parodi, dei premi Nuovoimaie (2017 e 2018) e Siae miglior musica nell’ambito di Musicultura. Il disco è su vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Tra elegante e oscura elettronica dai beat a tratti galoppanti e ambient dal respiro cosmico, sette tracce avvolte dal canto di un’artista dal talento multiforme, votata alla destrutturazione della forma canzone e alla decostruzione della lingua per creare un mondo sonoro esoterico in cui l’arcaico, il contemporaneo e il futuribile si avviluppano l’un l’altro come nella danza gravitazionale di due galassie in procinto di fondersi.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne