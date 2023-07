Umbria, nuova tragedia: Emanuele muore a 50 anni, inutili i soccorsi

Stava stava scaricando della biancheria nei pressi di un ristorante della Valnerina, quando un malore non gli ha lasciato scampo. Dramma sabato mattina nel comune di Ferentillo per l'improvvisa morte di Emanuele Dominici.

L'uomo, 50 anni originario di Todi ma residente a Montecastrilli da tempo, lavorava nel polo siderurgico di Terni. Sul luogo si sono portati gli uomini e il personale del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto per cause naturali.

La salma è stata restituita ai familiari per il rito funebre. Appresa la triste notizia, tante le dimostrazioni d'affetto e di vicinanza sui social da amici e conoscenti.