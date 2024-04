In lutto il mondo della sanità umbra, addio al sindacalista che si è battuto contro la psichiatria-prigione

Se ne è andato, dopo una malattia incurabile, Adamo Sollevanti che ha rappresentato un pezzo importantissimo della storia sindacale in Umbria. "In particolare il suo contributo come sindacalista degli infermieri dell’ospedale psichiatrico di Perugia nel processo di 'liberazione dei matti', che ha addirittura anticipato la riforma Basaglia, è stato fondamentale”: lo scrivono in una nota la Cgil di Perugia e dell’Umbria che hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del “compagno Adamo” che ha a lungo militato nella Cgil, rivestendo ruoli, anche di primo piano, nella Funzione Pubblica e più recentemente nello Spi.

“Per Adamo il sindacato e la politica erano prima di tutto passione vera - si legge ancora nella nota - e ciò che lo caratterizzava di più era la schiettezza e la volontà di battersi per l’obiettivo di costruire una società più giusta. Porteremo con noi sempre il suo insegnamento".