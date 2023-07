Umbria, la tragedia: Daniele muore a 40 anni

Dramma nella mattina di sabato a Terni. Colto da un malore, Daniele Santini non ce l'ha fatta. Il 40enne, molto conosciuto in città, gestiva insieme alla famiglia la storica attività del bar gelateria New York di Borgo Rivo.

Daniele è stato colto dal malore intorno alle 13 nella sua abitazione di Gabelletta. Immediati i soccorsi e il personale del 118 giunti sul posto, che hanno provato a rianimare in tutti i modi Daniele ma per il 40enne non c'è stato niente da fare. Padre di una bambina, immediate sono state le testimonianze d'affetto sia nel quartiere che sui social per una persona molto stimata e conosciuta in città.