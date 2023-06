Malore letale la moglie di Prodi in Umbria: la fatalità, il sentiero da Gubbio-Assisi e il boom di camminatori

Flavia Franzoni ha accusato, oggi pomeriggio, un malore (risultato letale) mentre stava percorrendo con il marito Prodi, alcuni amici tra cui l'ex ministro Parisi, una delle parti più impegnative del sentiero frascecano che porta direttamente ad Assisi. La sera prima la compagnia, da quanto si apprende , aveva visitato Gubbio dove aveva anche cenano e passato la notte. E questa mattina hanno deciso di affrontare il cammino francescano.

Sono oltre 40 chilometri, immersi nel verde, con molte salite il cammino che porta direttamente al centro di Assisi. Di solito, come consigliato dalla cartellonistica regionale, questa tratta è consigliata in due tappe: Gubbio-Valfabbrica e il giorno dopo Valfabbrica-Assisi (12 chilomentri). Quest'ultimo è un sentiero non super-impegnativo fisicamente - ma si consiglia di allenarsi prima di prevedere il cammino - che oggi però erano stati resi complicati per le improvvise bombe d'acqua che si sono riversate su tutta la provincia di Perugia.

Questa è la descrizione del sentiere francescano da Valfabbrica-Assisi "Il percorso inizia nel silenzio delle colline e dei boschi e poi, da Pieve San Niccolò, il paesaggio si apre sulle valli tra oliveti e vigneti. Il primo tratto è nel bosco e dovrai affrontare qualche salita impegnativa nel bosco. La tappa è un compendio della via percorsa: salite, discese, qualche tratto ripido, ma la vicinanza di Assisi dà coraggio alla gambe. All'improvviso si scorge l'insieme armonioso e imponente del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco con la città di Assisi. Questo è uno dei momenti più belli del cammino, che fa presentire la gioia dell'arrivo. Giunti ai piedi di Assisi, in loc. Ponte de Galli, è collocato l'accesso inferiore del Bosco di San Francesco del FAI (ingresso a offerta), che si può percorrere come alternativa alla salita in asfalto. Si entra in Assisi da porta San Giacomo, dalla quale i pellegrini uscivano dalla città per recarsi a Santiago de Compostela".

Mentre il sentiero da Gubbio a Valfabbrica è considerato "impegnativo": "Il percorso di circa 36 km è impegnativo per via della lunghezza e dei continui saliscendi, si consiglia di suddividere la tappa trovando accoglienza nelle soste intermedie. Ci si inoltra tra la valle del fiume Chiascio e i castelli posti in cima ai pendii. In distanza, nelle giornate terse, si intravede la mole del Monte Subasio. Si giunge alla chiesetta delle Ripe o Madonna delle Grazie, uno dei luoghi più teneri della Via, dove si conservano le memorie del passaggio dei pellegrini. Dopo una discesa, si risale verso la Chiesa di Caprignone, che è anche un fresco punto di sosta. Si riprende la salita, impegnativa, fino al Castello di Biscina, ultimo punto dove approvvigionarsi d'acqua. Da qui in poi è quasi tutta discesa fino a Valfabbrica".

I sentieri francescani dell'Umbria negli ultimi anni sono diventati una grande attrattiva umbra per i turisti italiani e di tutto il mondo. I camminatori nel 2022 sono stati +26% rispetto allo scorso anno: sono 4.203, provenienti da 57 nazioni, i camminatori che hanno raggiunto la Basilica di San Francesco in Assisi da soli, in gruppo o in compagnia degli amici a quattro zampe. I dati rilevati dalla Statio Peregrinorum, ufficio della Basilica di San Francesco, mostrano come i pellegrini, arrivati ad Assisi l'anno scorso siano in maggioranza italiani con il 57,09% (78.55% nel 2021). Tra gli stranieri al primo posto i tedeschi (14,24%), seguiti da francesi con il 6,71%, austriaci (3,44%) e americani (3,01%). Tra gli amanti del "turismo lento" anche dalle Isole Figi, Singapore, Cina e Papua Nuova Guinea. Un trend in grande crescita che mostra come sia forte l'attenzione nei confronti della natura che ci circonda. Superato il record di pellegrini ad Assisi del 2019 (4.124). I cammini francescani sono l'esempio reale e concreto dei valori del Santo di Assisi: fraternità, accoglienza e rispetto dell'ambiente.