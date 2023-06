Tragedia sulla via di Francesco: muore improvvisamente Flavia Franzoni, la moglie del presidente Prodi

Doveva essere una vacanza in Umbria, insieme agli amici di sempre, alla riscoperta dei sentieri francescani e del buon cibo. Ma per la famiglia del Presidente Prodi è finita in tragedia per l'improvvisa morte della moglie Flavia Franzoni che si è accasciata senza riprendere conoscenza su un sentierO che conduceva ad Assisi. Immediato l'intervento del Servizio Alpino e del personale medico ma non c'è stato nulla da fare.

"Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie Flavia Franzoni": in una nota ufficiale la famiglia ha annunciato nel tardo pomeriggio di oggi la morte della Franzoni.

I soccorsi

Il Servizio Regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto nel pomeriggio di oggi per prestare soccorso a una donna incosciente su un tratto della via di Francesco dove era impegnata in un'escursione. Sul posto - su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia - sono giunte via terra due squadre del Soccorso Alpino con personale tecnico e sanitario. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso, per l'escursionista - Flavia Franzoni, moglie del Presidente Prodi - non c’è stato più nulla da fare e ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un'altra squadra di soccorso del 118 regionale.

La restante parte del gruppo di escursionisti è stata dunque accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile.

Flavia Franzoni

Flavia Franzoni aveva 76 anni: è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale allUniversità di Biologna, nella facoltà di Scienze politiche. E' stata Presidente dell'Iress Istituto regionale Emiliano Romagnolo per i Servizi Sociali e sanitari, la ricerca applicata e la formazione") di Bologna, per cui ha diretto diverse ricerche in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sociali e sanitari. Ha fatto parte della Direzione della Rivista Autonomie locali e servizi sociali, edito da il Mulino. Vanta numerose pubblicazioni di settore.

Il cordoglio

“Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Flavia Franzoni, la consorte del presidente Romano Prodi. Una tragedia, quella della scomparsa della signora Flavia, che ha colpito Prodi mentre si trovava proprio in Umbria per una escursione lungo la via di Francesco. La scomparsa di Flavia Franzoni è una notizia che ci ha colpiti profondamente. Siamo vicini al presidente Romano Prodi, alla sua famiglia e ai loro cari, a cui vogliamo esprimere il nostro sostegno e la nostra amicizia in questo momento difficile”. Così, in un nota, il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori.