Prendevano di mira le anziane sole: banda di truffatori intercettata con il bottino

Prendevano di mira le anziane sole: banda di truffatori catturata dai carabinieri. I carabinieri hanno denunciato tre persone, due uomini e una donna, tutti 40enni, per truffa e ricettazione. I tre sono stati intercettati dai militari di Gualdo Tadino all'altezza di Valfabbrica. Nell'auto - risultata noleggiata nel napoletano - 4mila euro in contanti e 300 grammi di monili in oro.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri si tratta del bottino di un colpo messo a segno con la tecnica del finto incidente ai danni di una anziana a Cagli, nelle Marche. Uno dei tre si è presentato a casa della donna fingendosi un carabiniere, si è fatto consegnare i gioielli ed è scappato a bordo di un'auto.

L'anziana ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i carabinieri, fornendo una precisa descrizione dell'auto e dell'uomo. Così è partita la caccia. I veri carabinieri di Fano hanno diramato a tutte le centrali operative della zona una nota di ricerca e i militari di Gualdo Tadino hanno bloccato l'auto a Valfabbrica.

I gioielli sono stati restituiti alla vittima. Indagini in corso per i 4mila euro in contanti.