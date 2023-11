Gira con 4 quintali di rottami di lavatrici, scaldabagno e motorini sul camion senza l'autorizzazione al trasporto: a processo

Un marocchino 32enne, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per la violazione delle norme in materia ambientale e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L’imputato è stato fermato, il 7 gennaio del 2022, alla guida del suo autocarro con un carico di rifiuti. Le forze dell’ordine gli hanno contestato la violazione dell’attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento “di rifiuti non pericolosi” perché sul cassone dell’autocarro si trovava “materiale di risulta del tipo ferroso, in particolare due ciclomotori radiati, lavatrici, caldaie, stufe, scaldabagno per un peso complessivo di circa 4 quintali per lo smaltimento presso ignota destinazione”.

L’imputato rischia la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2mila 600 a ventiseimila euro in quanto rifiuti non pericolosi.