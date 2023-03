Terremoto, proseguono i sopralluoghi: notte fuori casa per decine di persone

Proseguono i sopralluoghi dopo le scosse di terremoto del 9 marzo nella zona di Umbertide. Decine le persone che hanno passato la notte fuori dalle case, accolte nelle palestre tra Umbertide e Pierantonio e a Sant'Orfeto, frazione del Comune di Perugia al confine, attrezzate dalla Protezione Civile. Alcuni hanno deciso di dormire in auto.

A Pierantonio verifiche dei vigili del fuoco al campanile della chiesa.

Nella notte sono state registrate altre scosse, ma tutte di lieve entità. Secondo le rilevazioni dell'Ingv solo due scosse hanno superato magnitudo 2: una alle 1.36 e una a mezzanotte e 26 minuti.

Uffici e scuole chiuse

La Regione Umbria ha chiuso tutti gli uffici. Scuole chiuse anche a Perugia, Umbertide, Città di Castello, Gubbio, Corciano, Magione, Castiglione del Lago e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia. Identica la scelta fatta dall'Università di Perugia.

Terremoto, l'analisi

Dal pomeriggio del 9 marzo, scrive l'Ingv, "la Rete Sismica Nazionale ha localizzato numerosi eventi sismici nell’area di Umbertide in provincia di Perugia. Alle ore 20:30 del 9 marzo sono circa 30 i terremoti registrati, solo 5 di magnitudo maggiore di 2.0".

I due eventi principali - uno di magnitudo 4.4 e uno di 4.6 - , prosegue l'Ingv, "sono stati ampiamente risentiti non solo nell’Umbria settentrionale ma in tutta la Regione e in alcuni aree circostanti delle Regioni limitrofe come Toscana, Marche e Lazio".