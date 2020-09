Domande concordate per l'esame di Suarez, perquisizioni e indagati alla Stranieri

L’esame di italiano di Suarez sarebbe stato viziato da illeciti. La firma sull’indagine, delegata alla Guardi di finanza di Perugia, è del procuratore Raffaele Cantone.

La Guardia di finanza sta indagando sull’Università per Stranieri di Perugia già dal febbraio 2020 (ammanchi nella gestione dei cinesi e casi di assenteismo) e nel corso di queste indagini sarebbero “emerse irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso dal calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez Diaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana”.

Secondo la Procura di Perugia e la Finanza sarebbe emerso che “gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa”.

Un risultato in contrasto, secondo gli investigatori, con quanto emerso dalle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, dalle quali è apparsa “una conoscenza elementare della lingua italiana”.

I militari della Guardia di finanza sono all’Università per Stranieri e stanno acquisendo documenti, alla ricerca di un “riscontro delle condotte sopra descritte, nonché alla notifica di informazioni di garanzia per i reati di rivelazione di segreti di ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e altre ipotesi di reato.

