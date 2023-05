Perugia, sostegno psicologico speciale ai giovani perugini: accordo Usl e Comune. Il progetto

Rafforzare il sostegno psicologico ai giovani perugini (dai 14 ai 30anni) mettendo a disposizione degli psicologi dell'Usl Umbria in alcuni spazi alternativi ai classici ambulatori. La giunta, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche giovanili Gianluca Tuteri, ha infatti approvato lo schema di accordo con Usl Umbria 1 per la prosecuzione del progetto “Ottavo segno 14-30”. Gli spazi individuati sono 3 locali ubicati al primo piano dell’immobile, sede dell’Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili, sito in Via Idalia 1; spazi all’interno del Centro Servizi Giovani del

Comune di Perugia, situato in via Settevalli 11, in collaborazione con il gestore del relativo servizio.

“Il Comune di Perugia tramite il mio assessorato – ha spiegato il vice sindaco Gianluca Tuteri – è impegnato da tempo in progetti finalizzati a contrastare il disagio giovanile, fornendo forme di sostegno psicologico, ma anche strumenti per valorizzare le potenzialità che i nostri giovani hanno. Abbiamo quindi presentato alla Regione richiesta di finanziamento, poi ottenuto, per il progetto “Spazio benessere giovani, tra musica e parole” che punta ad offrire ai giovani un percorso formativo gratuito in ambito musicale favorendo il benessere individuale e l’acquisizione delle competenze. All’interno del progetto è prevista la prosecuzione di Ottavo segno che sarà esteso alla fascia di età 14-30 anni sempre in stretta collaborazione con Usl Umbria 1. L’attività di sostegno psicologico e di ascolto ha fatto registrare ottimi risultati: per questo riteniamo, per dare continuità a questa misura, che sia fondamentale proseguire lungo il percorso intrapreso, potenziandolo con la presa in carico dei giovani adulti”.