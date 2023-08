Perugia, scende dal volo privato con 28mila euro in contanti

Un turista americano, sbarcato domenica all’aeroporto “San Francesco di Assisi” di Perugia con un aereo-taxi proveniente dal New Jersey, è stato fermato alla dogana con oltre 28 mila euro in contanti nel bagaglio a mano. L'uomo è stato scoperto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Perugia con 28.099 euro non dichiarati al momento dello sbarco.

"Lo statunitense si è avvalso dell’istituto della oblazione con il pagamento immediato di una percentuale sul denaro contante eccedente la soglia consentita di 10 mila euro: nella fattispecie il turista ha versato la somma di 2.714 euro", spiegano dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.