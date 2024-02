INVIATO CITTADINO Il movimento ViVi si scatena anche a Perugia

Un nostro articolo su Perugia Today, che racconta uno sfregio alla parete di una storica scuola cittadina appena riqualificata, scatena l’inferno.

Evidentemente, i commenti dei tanti difensori della dignità cittadina, che stigmatizzavano il vile imbrattamento al Ciabatti, hanno urtato i sostenitori di quel movimento a livello locale e nazionale.

È infatti chiaro che il bailamme suscitato da quella nota era quanto volevano gli attivisti i quali sostengono l’esistenza di poteri occulti che tramerebbero contro la salute pubblica e a danno del “pecorame” di quanti accettano e difendono lo status quo.

E deve essersi formata una specie di catena di santantonio col passaparola per intervenire sul tema anche, e soprattutto, sul profilo facebook del cronista. Se è vero che i commenti assommano a oltre 500. Parte dei quali sono esplicitamente riferibili – per autodichiarazione – a componenti del Movimento.

A livello locale e nazionale

Frasi da dizione formulare, precotta. Ne riportiamo fior da fiore. Precisando che, nella maggior parte dei casi, si tratta della cosiddetta dizione formulare, ossia di frasi bell’e pronte, da tenere in scarsella e tirar fuori alla bisogna. Insomma, facenti parte di un repertorio ben preparato e messo a disposizione degli adepti.

Spesso viene anche aggiunto l’invito ad entrare nel gruppo ViVi.

Ecco, ad esempio, cosa scrive tale Francis Puppolo

“SPACCIANO L'AGENDA 2030 COME UNA COSA BUONA MENTRE È L'ATTUAZIONE DI UN PIANO CRIMINALE CHE ATTRIBUIVANO AI COMPLOTTISTI FINO A POCHI MESI FA.

I NAZISTI MENTONO E INGANNANO. SEMPRE

SPACCIAVANO LE CAMERE A GAS PER DOCCE.

ORA SPACCIANO IL GREEN PASS O L'IDENTITÀ DIGITALE PER "LIBERTÀ"

SPACCIANO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI COME "BENE COMUNE"

SPACCIANO PIANI CRIMINALI COME "EMERGENZE" E GLI STUDI CRIMINALI CORROTTI E FALSI COME "SCIENZA"

E QUELLA CHE HANNO TRASFORMATO IN UNA DITTATURA NAZI SANITARIA COME "DEMOCRAZIA"

FANNO CREDERE CHE VOGLIONO LA PACE QUANDO HANNO FATTO DI TUTTO PER PROVOCARE LA GUERRA E FANNO DI TUTTO PER ACCUSARE GLI ALTRI DELLE LORO COLPE.

MA NON SI PUÒ DIMENTICARE CHE LO SCOPO DEI NAZISTI È LO STERMINIO E IL CONTROLLO TOTALE CHE SERVE PER ATTUARLO. RICORDATEVELO QUANDO VEDETE INFARTI INCESSANTI TRA I GIOVANI SPORTIVI SANI E FORTI, TUMORI E AIDS DEI VAXCINATI.

Costituzione italiana

art32.2°comma

LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA

PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

LOTTA CON NOI ViVi !

Tal Daniele ViVi Venezia posta locandine in cui si polemizza contro l’educazione scolastica massificata, contro il sesso ai minori, contro il Nuovo ordine mondiale dell’agenda 2030. Invitando ancora ad affiliarsi. Ricorda che, con le scritte, “la lotta diventa tecnicamente efficace”, che “è capillare, totalmente imprevedibile quanto ai tempi e ai luoghi”, che “è in mano a persone anonime che lottano per la loro libertà”, che “il sistema non potrà fermare tale lotta”. Parla anche di “bugie su guerra, CO2 e pandemie”, invita al proselitismo.

Tale Alba Viva scrive “COLORO CHE FANNO COMMENTI NEGATIVI SULLA V_V AZIONE E NON CAPISCONO LA NECESSITÀ DELLE V_V SCRITTE DI VERITÀ SONO CITTADINI BACATI, IGNORANTI, CHE NON HANNO CAPITO CHE IL SISTEMA LI STA AMMAZZANDO E CHE STA DISTRUGGENDO LA LORO VITA IN TANTI MODI DIVERSI, E CHE PROBABILMENTE ALLA PROSSIMA FINTA PANDEMIA ANDRANNO A FARSI VACCINARE DI NUOVO, E PROBABILMENTE PER MOLTI DI LORO SARÀ L'ULTIMA VOLTA.

Aggiunge: “LASCIAMO SFOGARE QUESTI MORTI CHE CAMMINANO, UTILI IDIOTI CHE REGGONO IL SISTEMA CHE SE LA RIDE VEDENDO QUANTO SONO SPROVVEDUTI CIECHI E IDIOTI.

NON ABBIAMO BISOGNO DELLA LORO APPROVAZIONE, SE ARRIVATI A QUESTO PUNTO DOPO LE RIVELAZIONI FATTE ANCHE A "FUORI DAL CORO" NON HANNO CAPITO, NON C'È SPERANZA PER LORO, NOI ViVi CONTINUIAMO A RISPETTARE LA VERITÀ E A DIVULGARLA OVUNQUE!

Costituzione italiana

art32.2°comma

LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA

DOPO LA FRODE OMICIDA DEI SIERI

CI STANNO DISTRUGGENDO CON ALTRE MACCHINAZIONI.

PER FERMARLI BISOGNA LOTTARE.

Analoghe cosiderazioni da parte di Atena Asamiya, Martina Hainz, Gaia Greco, Antony Fromm, Daniela Paterna, Simona Farfo, Giulio Todesco, Susanna Monaco, Irina Labaciov, Autelio Taran, Riccardo Lisi, Caterina Dobrilla, Tatiana Setti, Vanessa Lessa, Barbara, Roberto Lugico, Antonino Lo Re, Fuzia Pepe, Salvate I Bambini, Mario Selce, Antonello Grimaldi, Angelica Falchi, Aida Cobras, Fabio Vele, Carlo Spina, Clara Bartolini, Diana Libera, Johann Peeters… e qui mi fermo per sfinimento.

Si tratta di profili opportunistici: lo denota la mancanza di foto o di amici e il logo ViVi messo sul profilo. Questioni sulle quali spetta ad altri indagare.Ci sono, dunque, da chiamare in causa le autorità di pubblica sicurezza, la polizia postale, la politica. Quanti insomma rivestono un ruolo e assolvono a pubbliche funzioni. Perché non ci vuole molto a indovinare, essendo, come si dice, facili profeti.

Quelle scritte si intensificheranno anche fa i travertini della Vetusta. E ci sarà da tenere la guardia alta da parte di quanti sono preposti alla cura e alla tutela del pubblico interesse.