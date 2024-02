INVIATO CITTADINO Ancora imbrattata la neo-rigenerata scuola Ciabatti alla Pesa

Dire vergogna è poco. È inimmaginabile che esistano persone così vigliacche e irresponsabili. Tanto da arrivare al punto di danneggiare la facciata di una delle scuole più identitarie di Perugia. Intestata a Primo Ciabatti, personaggio col cui sangue si è scritta la lotta antifascista fra i travertini della Vetusta.

Già all’indomani dell’inaugurazione, una prima scritta era comparsa lungo via Maria Alinda Bonacci Brunamonti.

Altrettanto sul box del contatore alla base, accanto al marciapiede. Un tempo ci parcheggiavano una/due macchine. Adesso è fortunatamente libero. Genitori e nonni, dopo aver accompagnato in classe i bambini, ci si fermano a discutere.

La scritta recita FUCK AGENDA 2030. Sottostante la frase in inglese che manda “a quel paese” l’agenda 2030, quasi come un firma, è disegnata una W inscritta in un cerchio. Ma invero si tratta della famigerata ViVi rossa che si è fatta un nome negli Usa e altrove.

L’uso di questo simbolo (ViVi) sta dilagando nel web e si lega a un impegno di controsimulazione per “svegliare le persone dall’ipnosi di massa”.

Lo hanno usato i no-vax contro la cosiddetta manipolazione sanitaria e anche contro i giganti del web.

Di che si tratta? Ad uso e consumo dei lettori per cui il senso non sia intuitivo, spieghiamo che L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione creato dall’ONU, suddiviso in 17 obiettivi (chiamati goal), da raggiungere entro il 2030. Si propone di salvaguardare il futuro del pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti.

Non un’agenda fisica, ma una lista, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto da 193 Paesi membri dell’ONU nel 2015.

Tutte cose buone come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. Non si vede come si possano contestare queste finalità d’interesse generale.

Ora c’è chi mette la scritta dei ViVi in relazione alla corrente protesta degli agricoltori e al divieto d’uso di fitofarmaci.

Posso aggiungere una mia convinzione? Che, cioè, gli onesti lavoratori della terra non farebbero mai un gesto del genere. Si tratta, ovviamente, di un punto di vista.

Limitiamoci, dunque, a riferire l’evento nella sua asciuttezza. Non senza prenderci la libertà di classificarlo come atto delinquenziale.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)