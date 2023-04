VALNERINA Mezzo pesante distrugge la tettoia paramassi, strada riapertura dopo i lavori della task-force (foto)

Dalle ore 13 di oggi è stata riaperta, dopo tante di ore di lavoro da parte delle task-force dell'Anas, la strada statale 209 “Valnerina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 19,250, tra Ferentillo e Macenano (TR), lungo la tratta Terni-Sant’Anatolia di Narco, a causa di un incidente. Un mezzo pesante ha impattato una tettoia paramassi.

Le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti per tutta la notte e con l'obiettivo della riapertura che era prevista per questa mattina. Ma causa della situazione complessa e dei danni provocati dal mezzo pesante è stato possibile soltanto all'ora di pranzo riaprire la strada che aveva isolato gran parte della Valnerina.