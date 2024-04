Incidente nella notte in via Settevalli: muore giovane di 24 anni, grave l'amico che viaggiava con lui

Un ragazzo di 24 anni deceduto e uno di 30 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte in via Settevalli, nel capoluogo umbro.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Perugia i due viaggiavano in sella a una moto, quando il conducente, il ragazzo poi deceduto, avrebbe perso il controllo del mezzo. I due, entrambi moldavi in città per lavoro con una ditta di edilizia, sono caduti a terra all’altezza della rotatoria e il conducente avrebbe urtato violentemente la testa, morendo sul colpo. Il passeggero è stato portato in ospedale ed è ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi rilievi della Polizia locale si tratterebbe di un incidente autonomo, ma si stanno svolgendo accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto intorno all’1.30 di notte.

Il giovane deceduto lascia la moglie e una figlia piccola.