Incidente in galleria a Casacastalda, superstrada chiusa: un morto e due feriti nello scontro

Un incidente è avvenuto in prossimità della galleria di Casacastalda sulla Perugia-Ancona, in direzione delle Marche.

Secondo quanto potuto apprendere c'è un morto e due persone ferite. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra un’automedica e un’autovettura che viaggiava in senso opposto, direzione Ancona, nel punto in cui la superstrada si riduce ad una corsia per un lungo tratto. Coinvolta nel sinistro una terza vettura.

La persona deceduta ha 79 anni, mentre risultano feriti gravemente due uomini che viaggiavano a bordo dell'auto medica. La persona deceduta viaggiava su una Panda, mentre l'autista dell'automedica è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia ed il medico dell'equipaggio in quello di Branca.

Al momento il traffico è interrotto sulla quattro corsie, con uscita obbligatoria prima di Casacastalda e di Valfabbrica.

Anas informa che l’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di una seconda. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento