Scontro frontale sulla E45: due i veicoli coinvolti, donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla E45 tra le uscite di Promano e Città di Castello sud, in un tratto di strada a doppio senso di marcia causa lavori. Due auto si sono scontrate frontalmente ed è stato necessario da parte dei Vigili del Fuoco estrarre dal mezzo una donna che era alla guida con l'ausilio del divaricatore. La donna è stata immediatamente consegnata alle cure del 118 che poco dopo si è diretto in direzione del pronto soccorso di Città di Castello. Sul posto anche una seconda ambulanza per prendersi cura dell'altra conducente che è rimasta ferita seppur in maniera meno seria. E' stato necessario sulla E45 è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la Polizia Stradale e i tecnici dell'Anas. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano.