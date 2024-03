Studente investito mentre attraversa per prendere il bus: ricoverato in gravi condizioni e operato

Un ragazzo di 17 anni, studente all’istituto Volta di Perugia, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia dopo essere stato investito, questa mattina, in via San Galigano da un furgone condotto da un 50enne sudamericano.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, si trovava sul marciapiede di via San Galigano, in direzione delle terme, quando avrebbe attraversato per raggiungere la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola. Sceso dal marciapiede sarebbe stato travolto dal furgone che procedeva in direzione della rotatoria dei Rimbocchi. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti per l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, si è subito fermato e ha chiamato il 118.

Il ragazzo è stato subito portato in ospedale in codice rosso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono molto gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Anche il conducente del furgone è stato portato in ospedale in stato di choc. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale.

Si tratta del quinto ragazzo investito a Perugia durante l'orario di ingresso o di uscita a scuola negli ultimi dieci giorni.