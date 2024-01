Scontro con un'auto, ciclista in codice rosso all'ospedale

Un ciclista è stato investito la mattina dell'ultimo dell'anno, intorno alle 9.30, in località Ossaia di Cortona. L'uomo, un 60enne di Borghetto, frazione di Tuoro sul Trasimeno, era in sella alla sua bicicletta lungo la strada regionale 71 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Lancia Y che proveniva dalla direzione opposta. Al volante un uomo di 90 anni. Sul posto i soccorsi del 118, la Misericordia e la polizia municipale di Cortona. Il ciclista è stato elitrasportato con Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, dove si trova in rianimazione in prognosi riservata.