Incidente stradale ai Tre Archi: tampona un'auto parcheggiata in divieto di sosta

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, nella zona dei Tre Archi. Un'autovettura ha colpito un'altra automobile parcheggiata sull'isola di traffico prima del parcheggio davanti ai Tre Archi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale e un carro attrezzi per rimuovere la vettura che ha tamponato quella parcheggiata. Il conducente sarebbe stato portato via da un'ambulanza per accertamenti.

Per terra sono rimasti vetri infranti e parti di plastica del paraurti.