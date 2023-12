Sicurezze stradale, auto in fiamme nella galleria, conducente illeso. Chiusa la strada in direzione Foligno

Per cause ancora non accertate dalla Polizia stradale e dai Vigili del Fuoco un'auto ha preso fuoco mentre si trovava in marcia all'interno della galleria Varano (in territorio marchigiano) lungo la strada statale 77 “Della Val di Chienti”. Il conducente è stato bravo dopo aver visto le prime fiamme a fermarsi e lasciare il veicolo rimanendo così illeso. Sul fronte stradale:.è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Foligno, al km 26,600 al km 17,600, a Foligno. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.