Schianto in galleria, raccordo Perugia-Bettolle bloccato in direzione di Ponte San Giovanni

Schianto nella galleria Volumini del raccordo Perugia-Bettolle, in direzione sud, verso Ponte San Giovanni. Un furgone, in fase di sorpasso, ha tamponato l'auto che lo precedeva. Coinvolta anche un'altra vettura.

Lunghe code e rallentamenti si registrano da Madonna Alta a scendere verso Ponte San Giovanni, Collestrada e Balanzano.

Per il terzo giorno consegutivo il traffico sul raccordo e sulla E45 subisce rallentamenti, con lunghe code in entrata o in uscita dalla città.

Lunedì un sinistro a Collestrada ha bloccato la circolazione sulla E45, anche in direzione Assisi, in ingresso a Perugia e paralizzato la viabilità ordinaria di Ponte San Giovanni. Martedì i lavori sulla E45, all'altezza di Montebello, hanno creato code e rallentamenti ai mezzi in uscita da Perugia, lungo il raccordo, allo svincolo di Balanzano.

L'incidente di oggi, secondo le prime informazioni sarebbe avvenuto a causa di un repentino spostamento di corsia, da quella di marcia a quella di sorpasso, di un'auto, mentre sopraggiungeva il furgone. Tamponata anche la vettura successiva che procedeva a velocità inferiore rispetto agli altri due mezzi.

La circolazione è tornata alla normalità poco prima delle ore 10.