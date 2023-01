Ponte San Giovanni, ubriaco perde il controllo dell'auto e finisce sui binari: inseguimento lungo la ferrata, fermato 29enne

All’altezza del passaggio a livello della linea ferroviaria in via Volumni nel quartiere di Ponte San Giovanni si è verificato un incidente stradale - la scorsa notte -: un automobilista, infatti, alla guida del proprio veicolo, ha perso il controllo dell'auto finendo bloccato sui binari della tratta ferroviaria Foligno – Terontola. Alla vista della Polizia il conducente, in compagnia di una donna, ha tentato in tutti i modi di darsi alla fuga lungo la via ferrata per sottrarsi ai controlli. Ma è stato bloccato poco dopo. Era completamente ubriaco e si è scagliato più volte contro gli agenti. E'stato necessario bloccare il traffico ferroviario fino a che non è stata spostata l'auto che bloccava i binari. L'autore dell'incidente è stato identificato: si tratta di un 29enne, magrebino, che è stato denunciato per i reati resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza alcolica.