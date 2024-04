Incidente a Casaglia: motociclista tampona auto ferma per far attraversare due ragazzi

Ennesimo incidente sul tratto di strada di Casaglia, dove è avvenuto uno scontro tra un auto e una moto, con il conducente di quest’ultima portato in ospedale in gravi condizioni. Un episodio che ha sollevato, nuovamente, le proteste dei residenti che chiedono interventi per la sicurezza e moderare la velocità.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel tratto viario che collega Monteluce a Ponte Valleceppi. Si è trattato di un tamponamento. Ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 di fronte alla scuola elementare la conducente di un’auto si è fermata per far attraversare, sulle strisce, due ragazzi, ma il motociclista che seguiva non si è accorto dell’auto ferma e l’ha tamponata con violenza, andando a distruggere il lunotto posteriore della vettura con il casco che indossava.

Automobilisti e residenti sono intervenuti per gestire il traffico e soccorrere il motociclista ferito e la conducente dell’auto spaventata. Il motociclista è stato poi soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale per una perdita di sangue dalla fronte e con segni di perdita di conoscenza. Le sue condizioni sono state considerate gravi, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti.

“Sistematicamente, purtroppo, con una cadenza quasi settimanale – raccontano i residenti - e questo rappresenta un forte segnale di allarme. Si verificano sinistri tra vetture, incidenti che danneggiano paratie di protezione quali ringhiere, con risvolti, a volte, anche gravi”.

Per questo “ancora una volta siamo a segnalare la necessità di mettere in sicurezza questo tratto di strada- commentano i residenti - non si deve attendere il morto per dare una soluzione al problema”. Da tempo i residenti chiedono di posizionare dissuasori di velocità onde evitare questo tipo di incidenti che, per fortuna, fino ad oggi non ha visto coinvolti pedoni o bambini.