Travolta e uccisa mentra passeggia con il cane, il conducente patteggia la pena

Maria Serena Zampini morì travolta da un’auto il 30 dicembre del 2022, mentre passeggiava con il suo cane in via Lenin a Tavernelle.

Il conducente che la investì, il giorno prima che la donna andasse in pensione, ha patteggia 1 anno di reclusione, con pena sospesa, e sanzione accessoria della sospensione della patente per 1 anno e mezzo. L’uomo, un 36enne della zona, difeso dall’avvocato Alessandro Vesi, si era fermato dopo l’impatto, in stato di choc.

La donna stava passeggiando con il suo cane, un labrador morto anch’esso nell’investimento, era molto conosciuta a Tavernelle, dove lavorava come impiegata in un supermercato, sarebbe andata in pensione con il nuovo anno.