Nocera Umbra, mamma si ribalta con l'auto sulla Flaminia: lievi ferite per i figli di 7 anni e di 5 mesi

Incidente stradale, nella notte, intorno all'1.30 sulla strada statale Flaminia nei pressi della “Salita del picchio” poco fuori dal centro di Nocera Umbra.

Una signora ha perso il controllo dell'auto, forse per evitare un ostacolo, un animale, sulla carreggiata, che si è ribaltata. All'interno dell'abitacolo la conducente, una donna di 34 anni, con due bambini di 7 anni e 5 mesi.

Tutti gli occupanti sono usciti da soli dell'autovettura. Sul posto il 118 di Foligno che ha preso in carico le tre persone per le cure del caso con lievi ferite e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e rimuovere l'autovettura incidentata.