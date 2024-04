Pensionata travolta e uccisa mentre attraversa la strada a Todi

Una donna di 76 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada, a Pian di Porto, per andare in una sala per ballare. L’incidente è avvenuto nella intorno alle 21.30 di ieri sera a Todi, come riportato dalla Tgr Umbria.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto la signora, una pensionata di 76 anni residente a Bettona, è stata travolta e uccisa sotto gli occhi del marito. L’investitore, un 33enne del posto, si è fermato per prestare soccorso. Dagli accertamenti medici non risulta che fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La coppia, secondo quanto appurato dai militari, aveva lasciato l’auto in un parcheggio e stava attraversando la strada nella zona industriale di Pian di Porto per recarsi in una sala da ballo. Forse per la scarsa illuminazione o per la distrazione del conducente, la donna è stata investita e a nulla sono valsi i soccorsi del 118 che hanno appurato il decesso della pensionata.

La Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista per poter compiere tutti gli accertamenti di legge.