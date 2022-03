Donna investita da un mezzo della nettezza urbana mentre attraversa la strada a Porta Pesa

Una donna è stata investita oggi intorno alle 12 a Porta Pesa a Perugia da un mezzo del servizio di raccolta dei rifiuti.

L'incidente è avvenuto a ridosso dei cordoli spartitraffico che dividono la carreggiata in direzione della porta medievale. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando sulle strisce quando è stata colpita dal mezzo che sopraggiungeva dalla porta, in direzione della rotatoria.

Sul posto un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce rossa italiana. Per i rilievi e la gestione del traffico sono sopraggiunte due pattuglie della Polizia locale. File e disagi si sono registrati fino al termine dell'intervento.

La donna è stata soccorsa, messa in sicurezza con l'applicazione di un collare rigido e trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.