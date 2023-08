Gubbio, due morti e un ferito all'innesto della Perugia-Ancona

Incidente mortale sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” all'altezza dello svincolo di Gubbio.

La strada è provvisoriamente chiusa, in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Gubbio a causa di un incidente in cui hanno perso la vita due persone e una terza risulta ferita. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un furgone causando il decesso di due persone e il ferimento di una terza.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Il conducente del furgone, un 40enne, è stato portato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Le vittime, una coppia di anziani coniugi di Umbertide, viaggiavano insieme. Secondo una prima ricostruzione avrebbero imboccato lo svincolo di accesso alla superstrada contromano, andando a scontrarsi frontalmente con il furgone.

Notizia in aggiornamento