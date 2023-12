I Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra due vetture avvenuto intorno alle 19.45 all'incrocio via di Valecchie e via Francesca tra Santa Maria Angeli e Assisi.

Una donna è stata ricoverata all'ospedale di Assisi e l’altra donna con la figlia sono state portate all’ospedale di Foligno. Per tutte sono state riscontrate ferite lievi.