Gualdo Tadino, grave incidente stradale all'altezza della rotatoria: due feriti (le foto)

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di oggi a Gualdo Tadino vicino alla rotatoria della Coop. Per cause da accertare una Fiat Panda ha sfondato le barriere della strada volando - un paio di metri - nel parcheggio sottostante. L'auto è rimasta schiacciata su di un fianco. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare due persone rimaste intrappolate tra le lamiere contorte.

Una volta messi in sicurezza sono stati consegnati al personale del 118 per le prime cure del caso. I due hanno riportato ferite importanti ma non sono in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri di Gualdo Tadino che hanno effettuato i rilievi per capire le dinamiche dell'incidente. Non sembra siano rimasti altri coinvolti altri mezzi.