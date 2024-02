Doppio incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, code e rallentamenti: 40 minuti per salire in città da Collestrada

Mattina di caos sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla E45 a Ponte Pattoli, in direzione del capoluogo, a causa di due tamponamenti e dei cantieri che restringono la carreggiata.

Un primo tamponamento è avvenuto prima delle 9 tra gli svincoli di Prepo e Piscille. Due le auto coinvolte e un ferito lieve, secondo quanto potuto apprendere.

Il secondo incidente pochi minuti dopo, sempre un tamponamento tra tre autovetture prima dello svincolo di Prepo. In questo caso le vetture coinvolte erano tre. Sul posto la Polizia stradale per gestire il traffico che si è subito paralizzato, con lunghe code in direzione di Ponte San Giovanni e di Perugia, con tempi di percorrenza del tratto di oltre 40 minuti.

Disagi anche sul tratto della E45 in direzione nord, verso l'Alto Tevere, con mezzi al lavoro per posizionare la segnaletica di un cantiere. Segnalata una lulnga colonna di auto a Ponte Pattoli.