FOTO NOTIZIA | Furgoncino da lavoro in fiamme sulla E45: illesso il conducente

Mentre percorreva la superstrada E45 all'altezza di Città di Castello il suo mezzo, un furgonato, è andato in fiamme - per cause ancora da accertare - e in pochi secondi il fuoco si era già esteso a tutto l'abitacolo. Il conducente ha avuto il sangue freddo di resistere fino alla prima piazzola di sosta, dove una volta raggiunta è riuscito ad uscire dall'auto. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la piazzola.