Castiglione del Lago, auto a folle velocità, il conducente perde il controllo e finisce contro un muro e una vettura in sosta

Incidente stradale ieri sera a Piana di Castiglione del Lago. Un incidente raccontato sui social dai residenti e sul quale stanno svolgendo accertamenti le forze dell’ordine, visto che il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro si è allontanato nella notte.

Secondo quanto potuto appurare un’autovettura, nella serata di ieri, percorrendo la strada che da Castiglione del Lago conduce verso la frazione di Piana, procedendo a forte velocità, non ha fatto la curva, ha sbandato, ha centrato il marciapiedi e un muretto, per poi colpire un’altra vettura in sosta nei pressi di un bar, facendola girare su se stessa.

L’auto colpita era parcheggiata e, fortunatamente, non c’era nessuno all’interno. Pochi minuti prima su quel tratto di strada e sul marciapiede si trovavano diverse persone a passeggio e dei bambini in bici.

Secondo il racconto di alcuni residenti le due persone a bordo dell’auto che ha provocato l’incidente si sono allontanate nella notte.