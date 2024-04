Sandro muore sul lavoro a 55 anni

Nel tragico incidente sul lavoro di giovedì 4 aprile a Ferretto di Castiglione del Lago ha perso la vita Sandro Stentella, 55 anni, imprenditore di Montecastrilli (Terni). Lascia la moglie e tre figli. Sul posto i carabinieri, il personale della Asl Umbria 1, i vigili del fuoco e il 118. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Sandro sarebbe stato travolto dal muletto in retromarcia condotto da un dipendente dell'azienda agricola durante le operazioni di scarico di un tir. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e il mezzo è stato sequestrato. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.