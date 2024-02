Incidente con la bicicletta: prende una buca e finisce in terapia intensiva

Incidente con la bici per colpa di una buca, 47enne in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali è successo a San Giustino sabato 3 febbraio in via Anconetana. L'uomo ha riportato diverse ferite. Sul posto 118 e carabinieri.

Il 47enne è ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in terapia intensiva. Secondo quanto riportato dai quotidiani non sarebbe in pericolo di vita.