Ladro condannato per furto, non fa un giorno di carcere e in appello ottiene anche lo sconto di pena

Armato di canne di bambù, sulle quali aveva legato delle buste, aveva coperto le telecamere di sicurezza di un locale di Assisi. Poi aveva forzato una finestra e compiuto una razzia di cibo e computer.

Ne avevamo scritto ieri ( leggi qui ), ricordando che inseguito dagli agenti del Commissariato di Assisi, aveva prima abbandonato la refurtiva, poi aveva tentato la fuga e opposto resistenza alle forze dell’ordine. Per questo era stato condannato a un anno di reclusione e 400 euro di multa, con pena sospesa. Quindi senza fare un giorno di carcere era tornato libero. Ieri l’imputato, un 55enne rumeno, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, è tornato in tribunale, per la precisione in Corte d’appello.

L’accusa di furto aggravato di salumi, formaggi, merendine, confezioni monodose di Nutella e marmellata, gelati e bottigliette d’acqua, oltre a un hard disk esterno, con la concessione dell’ulteriore attenuante comune per il danno di particolare tenuità, vale una condanna a 8 mesi di reclusione e 160 euro di multa, cioè lo sconto di 4 mesi e 240 euro rispetto alla sentenza di primo grado. Sempre con sospensione della pena.